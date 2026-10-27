Moeve asegura estar en condiciones de incorporar biocombustibles a la generación eléctrica en Canarias

El director de Moeve en Canarias, Carlos Giner Monleón, en el Foro de Europa Press 'Canaria hacia el futuro', celebrado en Las Palmas de Gran Canaria - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Moeve en Canarias, Carlos Giner Monleón, ha señalado que la empresa está en condiciones de incorporar los biocumbustibles a la generación eléctrica en el archipiélago, para que "todas las emisiones que se están produciendo se puedan ir erradicando".

Durante su intervención en el encuentro informativo de Europa Press 'Canarias hacia el futuro', celebrado este martes en Las Palmas de Gran Canaria, Giner Monleón se ha referido a las posibilidades que en este marco permitirá el denominado "Valle Andaluz del hidrógeno verde", donde la compañía tiene que descarbonizar sus propios procesos para descarbonizar lo que es la producción de las primeras energías verdes, como son los biocombustibles.

"En ese complejo que estamos construyendo en Huelva para producir esos biocombustibles, que va a ser el mayor complejo del sur de Europa, estamos en condiciones de incorporar esos biocombustibles a la generación eléctrica aquí en Canarias, de manera que todas las emisiones que se están produciendo se puedan ir erradicando".

Si bien, ha matizado, todo ello "en la medida que la voluntariedad de las administraciones --en este caso, sobre todo, el MITECO, que es quien tiene la capacidad para modificar-- en este caso, un real decreto que permita que la corrección de la quema de esos combustibles pase a ser de fósil a un combustible renovable".

Así ha vinculado esta medida con la estrategia turística del archipiélago, afirmando que "hacer de Canarias un destino turístico con el atractivo que puede representar un territorio descarbonizado o en vía de descarbonización" supondría un valor añadido para las islas, aunque ha admitido que esto lleva su tiempo, matizando que "no se va a hacer en cinco minutos".

Y es que, ha expueto, "tienen que acompañar" cuestiones como que esa producción se adquiera en la "escala necesaria" para que el coste de esos biocombustibles "se reduzca y el unitario sea mucho menor".

De todos modos, ha afirmado que en el estudio presentado a la Consejería regional de Transición Ecológica y, que matizó, le consta que en la bilateral que mantuvieron con el MITECO lo exhibieron, "la ambición que Canarias pueda tener en cuanto a toneladas de CO2" a emitir "está directamente relacionada con la incorporación de esos biocombustibles" en sustitución de los fósiles.