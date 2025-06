Moeve planea ampliar en las islas sus estaciones de recarga para coches eléctricos en más de 50 hasta 2027

La compañía pide una 'Ventanilla Única' para facilitar el proceso de concesión de permisos para proyectos ante la administración pública

En Canarias, se proyectan por ahora 26 estaciones de servicio, 4 ya operativas, 6 pendientes de próximas aperturas y 15 en construcción

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Moeve buscará ampliar en Canarias su red de estaciones de recarga de coches eléctricos en más de 50, con la esperanza de que en el primer semestre de 2026 puedan estar en marcha, al menos, 26 de ellas. "Ya no hay marcha atrás en la movilidad sostenible", defiende la compañía, que ha ratificado este miércoles la proyección de crecer desde ese "sentimiento de sostenibilidad" que está en las islas.

La compañía ha celebrado este miércoles en Tenerife un seminario especializado en movilidad eléctrica para medios de comunicación. En este encuentro, se han desglosado los detalles de este sector y se ha ofrecido su perspectiva sobre la situación del mismo en España: su estado, necesidades, retos y experiencia de usuario.

Ha destacado, además, todos los aspectos "clave" que dan impulso en la actualidad a la movilidad eléctrica, y que pasan por las actuales ofertas accesibles y la regulación de apoyo a la transición, junto con el florecimiento de nuevas formas de movilidad --como la eléctrica compartida--, además de una mayor conciencia social por la sostenibilidad y la incorporación del modelo de ciudad inteligente.

Defiende Moeve que ya cuentan con políticas internas para fomentar su propia transición hacia la sostenibilidad, un paso indispensable además para recurrir a la financiación. Mientras, destacan los impulsos que este tipo de cambio dan acciones en el ámbito político, con la ejecución de la ley de movilidad sostenible, la implantación de zonas de bajas emisiones y la normativa fit for 55.

Si bien algunos indicadores podrían dar a entender que España estaría en una situación desfavorable respecto del resto de países europeos --con un indicador de infraestructuras de recarga sostenido en el 11,6%, respecto al 21% de Europa, según ANFAC-- en el territorio español "hay infraestructuras suficientes de recarga para tener un vehículo eléctrico: 46.000 puntos de recarga público", según ha destacado la propia compañía en el seminario de este miércoles.

A ello se le suma que, en España, ya el 7,1 % de los vehículos que se comercializan son eléctrico puros, alcanzando los 233.000 vehículos eléctricos puros circulando en todo el país. En Canarias, ese porcentaje de adopción es exacamente el mismo, según Moeve, donde la compañía ya tiene hasta cuatro estaciones de recarga activas.

LA APUESTA DE MOEVE

Moeve se presenta como un suministrador de cualquier tipo de energía. Y en ese camino, el despligue de la movilidad eléctrica "es un proyecto estratégico" que ya cumple más de 3 años de trabajo para la corporación, y en donde, además, enfatizan, ya copa el puesto más alto respecto al número de estaciones de recarga ultrarrápida.

"La empresa apuesta por ello para facilitar los desplazamientos. Dar servicio a la recarga On The Go", ha señalado ante los medios de comunicación Susana Rodríguez, integrante del equipo de Desarrollo de Negocio de Nueva Movilidad en Moeve, sobre ese camino para ayudar a superar "el miedo" de la movilidad eléctrica en grandes recorridos.

Además, en ese contexto, la compañía valora que el cliente --que va más allá del particular, incluso al profesional--- viva una experiencia de calidad en el proceso de recarga. Ello incluirá apostar por estaciones con espacios para el consumo y descanso, donde se ofrece "facilidad y comodidad" para un pago en tres modalidades: a través de una APP, con tarjeta bancaria y con tarjetas RFID.

En España Moeve tiene un total de 117 estaciones de servicio activas, con 260 plazas eléctricas y 400 proyectos en ejecución. En las islas canarias existen, en concreto 26 estaciones de servicio (4 operativas, 6 próximas aperturas y 15 en construcción) y 35 plazas.

CONTEXTO CANARIO

Ante la visita de 18 millones de turistas al archipiélago, que "reclaman los mismos hábitos que en sus lugares de origen", se hace imprescidible abordar la necesidad "con rapidez" de dar ese servicio eléctrico a los mismos, así como al resto de población canaria.

"El 3% de la recarga en las islas es ultrarrápida, y hay que incrementarla (...). Tenemos que dar un servicio rápido para que el usuario pueda continuar con su ruta", ha advertido Rodríguez.

"La mejor forma de hacer la transición es acompañado", ha subrayado Gabriel García, miembro del equipo de Desarrollo de Negocio de Nueva Movilidad en Moeve ante los medios. Por ello, han defendido ante los medios la "interoperabilidad" en procesos básicos, como la recarga eléctrica. Ello supone, ha explicado, poder tener la posibilidad de recargar el vehículo en cualquier cargador público sin importar el operador o proveedor de la red de recarga.

Y en esye proceso de transición hacia una movilidad sostenible, la compañía se ha detenido en "desmentir" los mitos que existen en torno a la movilidad eléctrica. Así, han defendido la valía del vehículo eléctrico para recorrer grandes distancias, así como su seguridad --"un vehículo eléctrico está tecnológicamente más avanzado, minimizan el riesgo"--, además del amparo de la normativa para, por ejemplo, instalar un cargador doméstico en una comunidad de vecinos.

RETOS DEL SECTOR

En el proceso de construcción de estaciones de recarga, se precisa de, al menos, dos tipos de permisos, lo que a las empresas dedicadas al sector le suponen algunos obstáculos. "Lo que ocurre es que esos dos tipos de permisos deberían de estar solapados. Primero llega uno, y a continuación el otro, lo que genera retrasos de más de 2 años para la puesta en marcha del proyecto", ha decidido Rodríguez.

En ese sentido, reclaman agilizar el proceso de emisión de permisos y unificar el proceso a través de una 'Ventanilla única' que facilite la presentación de documentos ante la administración.

A ello le suman que, en el marco de las ayudas del plan Moves, la compañía pide a la administración alargar los plazos de ejecución de los proyectos. Además, en materia de emisión de gases, piden una normativa comunitaria más "realista y adaptada" a la demanda.