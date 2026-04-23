Mogán (Gran Canaria) acoge este viernes un seminario europeo centrado en reducir los ahogamientos con 80 expertos

Archivo - Roger Sweeney (traje azul) junto a Sebastián Quintana y distintos expertos internacionales en la investigación del ahogamiento - CANARIAS, 1500 KM DE COSTA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El experto en seguridad acuática y periodista Sebastián Quintana será uno de los 80 participantes este viernes, 24 de abril, en el Seminario de la Federación Internacional de Salvamento Acuático de Europa (ILSE), que se desarrollará en el Hotel Anfi Tauro, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), y con el que se pondrá a Canarias en el epicentro de la prevención de ahogamientos, ya que el objetivo es fijar estrategias para reducir las cifras actuales.

Al respecto, indica la asociación 'Canarias, 1500 Km de Costa' que este encuentro internacional representa uno de los principales espacios de coordinación del salvamento y socorrismo en Europa, donde se abordan las estrategias que "marcarán el futuro del sector", ya que reúne a la élite del salvamento europeo, 80 expertos en la materia de más de 23 países.

Bajo el lema "Water Safety Education at Schools - From Policy Vision to Classroom Practice" (De la visión política a la práctica en el aula) el seminario persigue transformar las políticas públicas en herramientas educativas reales para reducir las cifras de ahogamientos, definiendo líneas de trabajo en el ámbito de la prevención, el rescate, el deporte y la gestión administrativa, según ha informado la asociación en nota de prensa.

La ILSE, explica, es una organización internacional que representa a federaciones de toda Europa, con más de 5 millones de socorristas, y entre los objetivos de este encuentro está el de "unificar criterios y fomentar el intercambio de las mejores" prácticas de prevención a nivel global entre los delegados y expertos de más de una veintena de naciones.

En este marco, el canario Sebastián Quintana, presidente de la Asociación 'Canarias 1500 km de Costa', intervendrá en el bloque de "Perspectivas Prácticas" con la ponencia titulada "Prevención, la protección más segura".

Quintana aprovechará su intervención para exponer el "modelo de éxito" desarrollado en las islas, así como en otras ciudades de España y en el plano internacional, basado en las campañas masivas de concienciación y la educación temprana como el "salvavidas más eficaz".

Además en el seminario participarán representantes mundiales como Roger Sweeney, director adjunto de Water Safety Ireland, con su ponencia "El aula como un espacio para salvar vidas"; Egil Gj'lme, profesor experto en Educación Física, que analizará cómo implementar cambios reales en los currículos educativos nacionales; María Jæger junto a Riitta Vienola, especialistas en la mejora de las competencias de los docentes; y la Dra. Catarina Queiroga, excoordinadora de datos de la OMS Europa, que presentará evidencias científicas sobre la educación en seguridad acuática en los sistemas escolares.

En cuanto a las sesiones teóricas, el programa incluye una exhibición de empresas de rescate de última tecnología y un taller práctico en la playa diseñado específicamente para profesores. Este taller permitirá enseñar a evaluar riesgos en "entornos reales y a desarrollar métodos significativos" para que los niños aprendan a interactuar de forma segura con el medio acuático en los centros escolares.

La Asociación 'Canarias, 1500 Km de Costa' refuerza, con la participación en el seminario, su posición como referente internacional, alineando sus estrategias con los objetivos de la ILSE de salvar vidas a través de la educación, la formación y el intercambio científico.