Montero y Clavijo se reúnen este martes para examinar el cumplimiento de la 'agenda canaria'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reúnen este martes, a partir de las 12.30 horas en la sede del ministerio, para examinar el grado de cumplimiento de la 'agenda canaria'.

La delegación canaria va a reclamar, entre otras cosas, los 200 millones pendientes del Estado para la reconstrucción de La Palma, la bonificación del 60% en el IRPF para los habitantes de las 'isla bonita' y el cumplimiento de los planes de empleo e infraestructuras educativas.

Igualmente se va a ahondar en qué partidas podrían corresponder al archipiélago si finalmente se presenta el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y en que se abonen los algo más de 300 millones pendientes de transferencias de capital.