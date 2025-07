Monzón avanza una revisión del decreto de integración del ICHH y niega "desabastecimiento" de sangre en Canarias

Caraballo (NC-BC) acusa al Gobierno de convertir el organismo en un "echadero" y el Pérez del Pino (PSOE) de "destrozar" la sanidad

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha avanzado este miércoles la revisión del decreto de integración del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) en el Servicio Canario de Salud (SCS) para poder acometer contrataciones y no utilizar comisiones de servicio.

En una bronca comparecencia parlamentaria a solicitud de NC-BC, ha negado que haya "desbastecimiento" de sangre en los hospitales de las islas ni cancelación de operaciones, algo que ha rebatido el diputado canarista, Yone Caraballo, que ha esgrimido un informe de la Consejería que reconoce suspensión de varias operaciones por "falta de sangre".

La consejera ha insistido en lanzar un "mensaje de tranquilidad" a la población y criticado la "irresponsabilidad" de Caraballo, que usa la sanidad como "arma arrojadiza", al tiempo que ha advertido de la "dimensión y de la complejidad" del proceso de integración, que entró en vigor el pasado 1 de enero.

Asimismo, y aunque ha pedido perdón por la gestión en el ICHH, ha achacado buena parte de los problemas a que el acuerdo del fin de huelga se firmó un mes y medio antes de las elecciones, y ahora se debe trabajar para llevarlo a efecto.

"Ustedes escribieron la Carta a los Reyes Magos, pero nosotros somos los que realmente hemos trabajado para poder llevar el regalo a los niños de la sociedad, porque lo que está claro es que ustedes prometen, pero no hacen", ha espetado a los grupos de izquierdas.

Monzón ha insistido en que la integración "no se produce de la noche a la mañana" y requiere un periodo transitorio y ha valorado que aunque ha habido menos colectas de sangre en el primer semestre, han sido más efectivas.

Ha acusado a NC-BC de "engañar y jugar con las ilusiones de los trabajadores" y a Caraballo de "mentir" con las anulaciones de operaciones dado que en todos los hospitales del mundo se producen "aplazamientos" preventivos por asegurar la disponibilidad de sangre.

"Ya está bien de que nos engañen de esta manera tan vulgar, tan fea, haciéndonos ver que todos somos subnormales, menos usted, por supuesto, usted es el más listo", ha indicado.

Caraballo (NC-BC) ha comentado que Canarias está en el "farolillo rojo" de las donaciones, con 27,89 por cada 1.000 habitantes, lo que demuestra que "no funciona la gestión", ya que el Gobierno ha convertido el ICHH "en un chiringuito y un echadero".

"No hay planificación. No hay gestión, no hay liderazgo y las cifras van como van", ha destacado, pidiendo que el ICHH debe tener "a los mejores" y no a gente con "carné del partido" porque así no se motiva a las plantillas.

Raúl Acosta (AHI), portavoz del Grupo Mixto, ha valorado el proceso de integración del ICHH en el SCS porque "no tenían sentido las duplicidades" y entiende que también decaiga la representación sindical.

"Si nos metemos en la casa será porque vamos a vivir todos debajo de ese mismo techo", ha indicado, abriendo la puerta a hacer una "reflexión" sobre como se comunican este tipo de acuerdos.

Jesús Ramos (ASG) ha advertido de que el Gobierno no caiga en la "pasividad" pues hay que "seguir trabajando y avanzando" en la integración de los trabajadores y tener un "colchón más amplio" en los bancos de sangre.

Además, ha pedido que una vez se haga la integración de forma definitva, los trabajadores tengan representación sindical para tener su "voz" y poder plantear sus reclamaciones.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha apuntado que la integración "no ha sido la panacea" ya que ha bajado la colecta de sangre, de tal forma que hay un "suspenso" en la gestión.

"Está claro que no puede ser que se retrasen operaciones o se aplacen por temas de que haya falta de sangre. Es que eso es imposible. Y no puede ser que las unidades móviles no salgan a la calle por falta de personal o que no se pueda donar en todas las islas porque no haya centros abiertos por falta de personal o falta de instalaciones", ha comentado a Monzón.

Rebeca Paniagua (PP) ha asumido que el nuevo servicio debe estar "mejor coordinado" y las campañas de promoción "más efectivas", al tiempo que ha indicado que hay una "necesidad urgente de estabilizar a los trabajadores para recuperar plenamente la capacidad operativa".

La diputada popular ha señalado que "el stock de sangre está fuera de peligro" y no se debe "alarmar" pero ha dejado claro que "no hay que bajar la guardia".

Vidina Espino (CC) ha pedido "rigor y sensibilidad" con el proceso de integración y dando por hecho que el suministro está "garantizado", sí se ha mostrado preocupada por la conflictividad laboral, especialmente en lo relacionado con las listas de contratación.

Espino confía en que tras la reunión de este martes del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con los trabajadores, se inicie el camino para un "diálogo fluido" que siente las bases de una solución definitiva.

Miguel Ángel Pérez del Pino (PSOE) ha alertado de "crisis de desabastecimiento" con "implicaciones gravísimas" pues cinco de los ocho grupos "están en alerta dos", con un margen operativo para dos días de más de 3.000 productos hematoterapéuticos y dependencia de la compra desde Estados Unidos.

Ha cargado contra la Consejería por dejar sin representación legal a 160 trabajadores y acusado al Gobierno de "destrozar" la sanidad pública canaria.