Monzón da por mejoradas las Urgencias del HUC (Tenerife) y Marta Gómez le afea que se mantiene el "caos"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha dicho que este martes que las Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) "han mejorado objetivamente" tras la puesta en marcha del plan de acción de su departamento.

En respuesta a una pregunta de la diputada no adscrita Marta Gómez ha comentado que este plan, que culminará a final de año, supondrá un "cambio integral" en el servicio pues se asienta en la organización y la gestión, los recursos humanos y las infraestructuras, "que se están desarrollando por fases" y en las que ya se están "obteniendo resultados".

En ese sentido ha apuntado que se ha incrementado la plantilla de médicos, se ha actuado en el servicio de admisiones, se ha modificado la zona de transferencias del paciente que procede de las ambulancias y se ha reorganizado el circuito de entradas para crear una sala de espera específica en tanto que se encuentran en fase de licitación nuevas áreas de urgencias pediátricas, traumatología o reanimación, entre otras.

La consejera ha aprovechado su comparecencia para tildar de "vergonzoso" que Gómez haya querido vincular el suicidio de una trabajadora con la situación de las Urgencias con el fin de "hacer campaña" y tratar de "sacar rédito político", subrayando que desde su departamento se activaron los protocolos psicológicos de atención a la familia y la plantilla.

Gómez, que se ha limitado a dar el pésame a la familia por la precipitación de la trabajadora desde la novena planta, ha comentado que la situación en las Urgencias del HUC es "la misma, puro caos", y ha descrito un caso real frente a los "fantásticos datos" que ofrece la Consejería.

Así, ha relatado que una mujer de 75 años ingresó por Urgencias el pasado 27 de diciembre con fractura de fémur, "una lesión grave que requería ser intervenida de forma prioritaria debido a su edad" y pese a ello, estuvo en los pasillos hasta el día 29 y diez después de su ingreso, aún no había sido operada.

"¿Usted cree que es normal que durante esos días estuviera con fuertes dolores y tomando solo la cena por si al día siguiente le podían colar en un quirófano?, consecuencias, pérdida de un litro y medio de sangre y de 10 kilos", ha indicado.

Ha tildado de "vergonzoso" que nunca la llegó a ver un traumatólogo, solo un "conocido de la familia" que estaba dispuesto a operarla pero no fue posible por la falta de equipo de profesionales.

"No fue hasta el día siguiente de que se publicara en los periódicos esta denuncia, el día 7 de enero, cuando por fin fue intervenida. ¿Usted cree que eso es normal, que es humano?", ha cuestionado a Monzón.

Para la diputada no adscrita "esto no es un caso aislado" ya que "son constantes" las quejas de los sindicatos, de los profesionales y de los ciudadanos.

Con respecto a este caso concreto la consejera ha solicitado más información y pedido disculpas a la paciente, si bien ha dicho que es "vergonzoso" que la diputada lo utilice para pensar que "no se ha hecho absolutamente nada" y poner en duda a los trabajadores.