Monzón deja en manos de Función Pública la paga adicional a los sanitarios y remarca que los incentivos se pagan al 100%

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha dicho este viernes que la paga adicional pendiente de los médicos canarios debe abordarse en la mesa general de negociación de empleados públicos y aunque su departamento está a favor de "la mejora de las condiciones salariales", ha señalado que "este asunto no es una cuestión sanitaria".

En respuesta a una pregunta de Vox en comisión parlamentaria ha indicado que la paga adicional comenzó a aplicarse en 2007 y el porcentaje se ha ido incrementando, pasando del 19,7 por ciento al 65,75 por ciento en el año 2009.

En el caso del personal del Servicio Canario de la Salud ha indicado que la modificación al alza "requiere necesariamente" su negociación en la mesa general de negociación de los empleados públicos y no se puede tomar de "manera unilateral".

Asimismo ha comentado que el abono del 65'75% "no significa necesariamente que sus retribuciones globales sean inferiores a las del personal funcionario o laboral de la comunidad autónoma" aparte de que en el complemento de productividad que se abona en marzo se han cubierto "excepcionalmente" con el 100%.

Igualmente ha indicado que se ha aprobado el quinto grado de carrera profesional --con efectos a 1 de enero--, se ha reconocido el derecho a un complemento retributivo en la situación de incapacidad laboral temporal, y el 100% de las retribuciones en un supuesto de nacimiento y cuidado de un menor y riesgo durante el embarazo.

Monzón ha valorado que Sanidad copa este año un total de 2.431 millones en el presupuesto autonómico, un 6,18 por ciento más, y entiende que para aumentar retribuciones hay "limitaciones presupuestarias" por lo que ha aprovechado para instar al resto de consejerías del Gobierno a llegar a un acuerdo para lograr "más dinero".

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha solicitado establecer un calendario de restitución progresiva del 100% de la paga adicional "con el objetivo de garantizar la recuperación íntegra de los conceptos retributivos que la integran en condiciones de igualdad con el resto del personal funcionario laboral".

Ha comentado que "no se trata de quedar bien sino de hacer las cosas bien" y desde 2010 se lleva prometiendo la recuperación de esa paga que no llega --incluso en los presupuestos de 2025 ya han retirado la partida--.

"Si la cuantificamos no es tanto dinero y no se puede justificar el resto de complementos o el quinto grado para evitar afrontar esta realidad que es un compromiso adquirido por los diferentes gobiernos", ha comentado, al tiempo que no cree que nadie se vaya a oponer si la consejera de forma "unilateral" recupera la paga.