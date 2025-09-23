Monzón dice que el proceso de estabilización del SCS tiene "todas las garantías" y "no se puede detener"

Archivo - La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

NC-bc carga contra la "nefasta gestión" y el PSOE critica la "negligencia" e "ineptitud" del Gobierno con la política sanitaria

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha defendido este martes que el proceso de estabilización del Servicio Canario de Salud (SCS), que afecta a unos 12.500 trabajadores, tiene "todas las garantías" jurídicas y por tanto "no se puede detener".

En respuesta a preguntas de NC-bc y PSOE en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha asumido que han tenido que "correr muy mucho" --aunque el plazo expiró el 31 de diciembre de 2024-- porque en el 'Pacto de las Flores' dejaron "todo por hacer".

La consejera ha detallado que ya se han publicado las resoluciones definitivas de la 61 categorías profesionales del subgrupo A1 sanitario y A1 de gestión, en la fase de concurso de méritos las resoluciones recogen el orden en el que se encuentran y también la puntuación definitiva obtenida.

Ha dicho que también se han publicado ya las resoluciones de elección de plaza de 49 categorías del grupo A1 sanitario, una tarea que es "muy complicada" porque se compatibiliza con la actividad diaria de los profesionales que forman parte de los tribunales.

Monzón ha insistido en que se ha hecho un trabajo "descomunal, con muchísimas dificultades", sobre todo porque no se hizo "absolutamente nada" en la pasada legislatura cuando el proceso de aprobó en 2021, y ha recordado que las preguntas y las respuestas de los opositores se conocen desde hace más de un año.

"Seguiremos trabajando y dialogando con los representantes de los trabajadores para que la estabilización sea pronto un hecho", ha agregado.

Yoné Caraballo (NC-bc) ha contrapuesto la "nefasta gestión" del "trío Calavera" --Monzón, el director del SCS y el director de Recursos Humanos-- frente a los médicos que "han hecho la tarea" tras estar "dando el callo durante 20 o 30 años como personal temporal o interino.

"Yo creo que ya han dado suficiente mérito para tener esas plazas adjudicadas", ha indicado, remarcando que este proceso no va en línea del discurso del Gobierno de retener el talento ya que "hacen lo que les da la gana".

SUSPENDER EL EXAMEN

Ha apuntado que estar en una isla "no garantiza" que se tenga la plaza ni el lugar donde se quiere estar y cree que la "certidumbre" solo llegará cuando "firmen la plaza".

Caraballo no entiende que sin acabar un proceso se convoque otro y ha exigido a la consejera que publique las listas definitivas y suspenda el examen.

Miguel Ángel Pérez del Pino (PSOE) ha cargado contra la "negligencia" e "ineptitud" de la política sanitaria del Gobierno que ha cometido una "lamentable cadena de errores y de incumplimientos" y una "gestión irresponsable" que ha llevado a los profesionales y a los propios pacientes a una "crisis evitable".

En esa línea ha apuntado que la Consejería ha roto la "hoja de ruta" pactada con los sindicatos, lo que aboca a miles de facultativos a una "incertidumbre injusta" al tener que presentarse a examen al no darse por cerrado el proceso de méritos.

El diputado socialista ha ironizado con que el exdirector del SCS, Carlos Díaz, "destrozó" el proceso de estabilización pero consiguió una de las únicas ocho plazas que se han adjudicado hasta el momento.

"La huelga no es un síntoma de malestar solo, es el clamor del sistema sanitario pidiendo estabilidad, justicia y respeto a su trabajo", ha agregado.