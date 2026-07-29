Monzón remite la paga extra pendiente de los sanitarios a Función Pública y Vox le insta a "dar la batalla"

Archivo - La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, interviene en comisión parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha vuelto a remitir a Función Pública la decisión de abonar la parte pendiente de la paga extra de los sanitarios --que ya dura 15 años-- ya que su departamento no es competente y el portavoz de Vox, Nicasio Galván, le ha instado a "dar la batalla" ante la Consejería de Hacienda para captar 27 millones de euros de los 769 adicionales en los que crecer el techo de gasto para el próximo año.

En comisión parlamentaria ha dicho que "en política, desde luego, no se trata de quedar bien, sino de hacer las cosas bien" y por ello ha defendido el "compromiso" de su Consejería, que cada año aumenta el presupuesto y las contrataciones.

Ha negado que la huelga autonómica se deba a la paga extra y subrayado que solo en 2026, el presupuesto destinado a personal se elevó a 2.615 millones de euros, un 7% más, lo que permitió afrontar, entre otras cosas, el incremento retributivo del 1,5%.

Además ha dicho que se han estabilizado 6.590 plazas como personal fijo del Servicio Canario de la Salud, a las que se sumarán 1.127 nombramientos del Grupo Auxiliar Administrativo previstos para el final de agosto, de tal forma que se da por concluido el procedimiento extraordinario por concurso.

Monzón ha afirmado también que las tomas de posesión "se están desarrollando con absoluta normalidad" y en la estabilización por concurso oposición ya se ha celebrado el examen con 82 de las 113 categorías, estando 17 en fase de adjudicación de plaza.

Igualmente ha defendido el programa de retención del talento con el que se han contratado ya cerca de 800 médicos, el abono del 100% de los incentivos en la paga de marzo, el derecho a un complemento retributivo a la situación de incapacidad temporal, así como en caso de nacimiento y cuidado de un menor y riesgo durante el embarazo, con el que se percibe también el 100% de las retribuciones ordinarias y el complemento retributivo del quinto grado de carrera profesional desde el 1 de enero de 2025, "abriendo una vía de progresión profesional que antes no existía y que solo disponen los servicios de Andalucía y de Canarias".

"Ese es sin duda el compromiso real con los profesionales sanitarios, el que se traduce en presupuestos, en plazas, en derechos y en un futuro, un compromiso que esta consejería no necesita jurar porque lo lleva demostrando medida a medida desde el primer día de su legislatura", ha comentado.

Galván cree que "es el momento" de "hacer justicia" con los sanitarios ante el anunciado incremento del presupuesto autonómico en 2027 y ha pedido a la consejera que "lidere" la búsqueda de una solución y dé un "golpe sobre la mesa".

Así, ha comentando que no entiende "por qué" el resto de trabajadores de la administración pública canaria sí cobra el 100% de la paga y los sanitarios no y advertido a Monzón de que los trabajadores "están en pie de guerra".