Monzón resalta que el Gobierno de Canarias destina más de 20 millones a los programas de vacunas

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, inauguró esta mañana el IV Encuentro Canario de Responsables en Inmunizaciones y Vacunas - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha resaltado que el presupuesto destinado este año a los programas de Salud Pública dedicará más de 20 millones de euros a los programas de vacunas.

Según informa el departamento regional, así lo ha dicho durante la inauguración del IV Encuentro Canario de Responsables en Inmunizaciones y Vacunas acompañada por la gerente de Atención Primaria de Gran Canaria, Alicia González, el técnico del Programa de Vacunas de la Dirección General de Salud Pública del SCS, Abián Montesdeoca, y el director de Enfermería de la Gerencia, Juan José Suárez.

En este sentido, apuntó que se trata de unos fondos que "reflejan el compromiso del Gobierno de Canarias con la protección del conjunto de la población de las islas a través de la inmunización de amplios colectivos ciudadanos".

Por su parte, bajo el lema 'Cuidando juntos protegemos mejor', el encuentro reúne en Las Palmas de Gran Canaria a profesionales sanitarios para fortalecer la coordinación y el compromiso en el ámbito de la vacunación, promoviendo una práctica homogénea y de calidad en todos los centros de salud.

UN 10,98% MÁS DE VACUNAS CONTRA LA GRIPE

En relación a la vacunación contra la gripe, y según el informe semanal hecho público hoy por la Dirección General de Salud Pública, la consejera informó de que en la campaña actual se han administrado hasta la semana pasada un total de 260.174 dosis de vacunas, lo que representa un incremento del 10,98 por ciento con respecto a la campaña anterior, cuando hasta esta misma semana se habían administrado 231.601 vacunas.

Monzón destacó la eficiencia de la vacuna, "dado que es una herramienta que evita complicaciones graves en la salud de aquellas personas vulnerables que contraen la gripe, reduciendo los ingresos hospitalarios y también las muertes por este virus respiratorio".

También recordó que las vacunas representan una de las intervenciones preventivas más eficaces de la historia de la medicina. Gracias a ellas, se ha logrado disminuir el impacto de enfermedades que durante siglos causaron sufrimiento, discapacidad y muerte. "Defender su papel preventivo es una cuestión técnica y un compromiso ético con la protección de la comunidad", apostilló.

De igual modo, incidió en el papel que desempeña la Enfermería en el ámbito de la inmunización. Así, afirmó que "las enfermeras son quienes mantienen el contacto con la población, explican, acompañan, resuelven dudas y generan confianza".

"Y también garantizan que cada dosis se administre con seguridad, que cada registro sea preciso y que cada persona reciba la información adecuada. Los profesionales de Enfermería no solo ejecutan el programa, sino que lo sostienen, lo humanizan y lo hacen posible", concluyó.