Archivo - Sucesos.- Herido un motorista de 35 años tras sufrir una caída en Las Palmas de Gran Canaria - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista se encuentra en estado crítico tras una colisión contra un coche en Los Realejos.

Los hechos han sucedido poco antes de las 07.45 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta por la colisión de un turismo y una motocicleta en la carretera de La Montaña.

El motorista fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias con politraumatismos de carácter grave y en la zona también fue atendida una mujer de 53 años que presentaba crisis de ansiedad y cervicalgia de carácter leve, y fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

Agentes de la Policía Local regularon la vía y realizaron el atestado y personal del Servicio de Conservación de Carreteras procedió con las labores de limpieza en la calzada.