Un motorista en estado grave tras una salida de la vía en Arucas (Gran Canaria)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 38 años de edad está en estado grave tras sufrir una salida de la vía en el municipio de Arucas (Gran Canaria), según ha informado el área de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

El accidente se ha producido a las 17.07 horas en el Paseo Dos de Mayo. Una persona, que se ha identificado como enfermera en el lugar, ha comprobado que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y ha comenzado a practicar maniobras de reanimación.

El personal del Servicio de Urgencias Canario y del centro de salud de la zona han continuado practicando maniobras básicas y avanzadas, logrando recuperar al afectado que, una vez estabilizado, ha sido trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

La Policía Local ha colaborado con el resto de los recursos de emergencias y ha realizado el atestado correspondiente.