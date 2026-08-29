Un motorista fallece al chocar contra una pared en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 38 años falleció pasadas las 00.00 horas de este sábado al chocar contra una pared en la Calle Archipiélago Canario del municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudieron al lugar aunque una vez allí el personal sanitario tan sólo pudo confirmar el fallecimiento del hombre.

Por su parte, agentes de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.