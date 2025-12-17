Un motorista grave tras colisionar con un turismo a su paso por San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un motorista en estado grave tras colisionar con un turismo a su paso por San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este martes, en el punto kilométrico 47 de la GC-1, en sentido Las Palmas de Gran Canaria, a su paso por San Bartolomé de Tirajana, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, diferentes traumatismos, al tiempo que es recuperado de una parada cardiorrespiratoria.

Seguidamente fue trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario San Roque Maspalomas.

Por su parte, efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana, aseguraron los vehículos implicados en el accidente e iluminaron la zona de intervención de los recursos de emergencias.

Asimismo en el lugar del incidente se personaron agentes de la Guardia Civil, que regularon el tráfico en la vía, escoltó a la ambulancia durante el traslado del afectado al hospital y realizó el atestado correspondiente.