Un motorista herido grave al sufrir una caída en la TF-82, a su paso por Santiago del Teide (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 39 años, ha resultado herido de gravedad al sufrir una caída en la carretera TF-82, en el kilómetro 20, a su paso por el municipio de Santiago del Teide, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 10.19 horas de este sábado y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el motorista presentaba diversos traumatismos de carácter grave, por lo que tras su estabilización, se evacuó por vía aérea hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que colaboraron en el dispositivo, así como personal del Servicio de Carreteras, mientras que agentes de la Guardia Civil y Policía Local participaron en el dispositivo de emergencias e instruyeron las diligencias correspondientes.