Un motorista herido moderado al colisionar con un turismo la TF-28, a su paso por Arona (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 41 años, ha resultado herido moderado al colisionar con un turismo en el kilómetro 88 de la carretera TF-28, a su paso por el municipio de Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este sábado y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, varios traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que instruyeron el atestado correspondiente.