El movimiento por la vivienda en las islas decide hoy si continúa sus acampadas y llama a la manifestación este sábado

Acampada por la situación de la vivienda en España en Plaza España, en Santa Cruz de Tenerife - EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El movimiento por la vivienda en las islas, impulsado por Derecho al Techo y el Sindicato de Inquilinas en la islas de Gran Canaria y Tenerife, continuará este sábado con su salida a las calles tras el rechazo a los decretos de vivienda del Gobierno en el Congreso.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes de ambos colectivos, que persisten en su acción reivindicativa por el acceso a una vivienda digna. Sin embargo, la continuidad de las acampadas que comenzaron este miércoles y jueves en las capitales de provincia, en suma con el movimiento asentado en el resto del país, se debatirá en asambleas respectivas a lo largo de la noche de este viernes.

La manifestación en Las Palmas de Gran Canaria partirá, desde las 11.00 horas, desde la plaza de La Feria, continuará por Luis Doreste Silva, para arribar a León y Castillo, donde se ubica la sede del Gobierno regional. Finalmente volverá a la Plaza de La Feria.

En Santa Cruz de Tenerife, la protesta, que también comenzará a las 11.00 horas, partirá de subdelegación del Gobierno en Calle Méndez Núñez, proseguirá por Plaza Weyler, Calle Castillo, Calle Valentín Sanz, Puente Serrador, Avenida José Manuel Guimerá, hasta finalizar en Presidencia del Gobierno de la capital tinerfeña.