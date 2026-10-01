Muere un hombre tras ser rescatado con signos de ahogamiento del mar en Haría (Lanzarote)

112 Canarias - 112 CANARIAS

ARRECIFE (LANZAROTE), 1 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido este jueves tras ser rescatado del mar con signos de ahogamiento y en parada cardiorrespiratoria en Caleta del Mero, en el municipio de Haría (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 12.54 horas, cuando el hombre fue rescatado con signos de ahogamiento y en parada cardiorrespiratoria por personas presentes en el lugar, que le prestaron los primeros auxilios, y alertaron al 112, que dio indicaciones para que le realizaran las maniobras de reanimación cardiopulmonar tanto básicas como avanzadas.

Seguidamente, una vez se personaron en la zona efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), continuaron con las maniobras de reanimación pero sin éxito, por lo que solo pudieron confirmar su fallecimiento.

En el lugar de los hechos también se personaron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de incendios de Lanzarote, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.