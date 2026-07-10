Muere un joven tras ser sacado del mar en Punta Prieta, en Güímar (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven, de 25 años, ha fallecido tras ser rescatado del mar Punta Prieta, en el municipio de Güímar (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 20.27 horas de este jueves y el joven fue sacado del mar por bañistas que se encontraban en el lugar, que fueron quienes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, que continuaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife hasta la llegada del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El personal del SUC le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, si bien no obtuvieron resultado y solo pudieron confirmar su fallecimiento.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que instruyeron las diligencias correspondientes.