Muere un motorista al precipitarse por una ladera en Telde (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista falleció a última hora de la tarde de este sábado al precipitarse por una ladera en la Calle Arolas del municipio de Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el lugar acudieron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que facilitaron el acceso de los recursos de emergencia al lugar en el que había quedado el varón.

Así, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió al motorista, pero finalmente tuvo que confirmar su fallecimiento debido a las graves lesiones que presentaba.

Por su parte, la Policía Local realizó el atestado correspondiente mientras que la Policía Canaria colaboró en el dispositivo desplegado en la zona.