La mujer asesinada por violencia de género en Las Palmas de Gran Canaria deja cinco hijos, dos de ellos menores

Minuto de silencio por las últimas víctimas de violencia de género - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 43 años asesinada el pasado 5 de enero en Las Palmas de Gran Canaria ha dejado cinco hijos, dos de ellos menores de edad, en un presunto caso de violencia de género donde existía una denuncia inactiva contra el hombre, quien se habría quitado posteriormente la vida, debido a que ella no quiso acusarle.

Así lo ha dicho este jueves el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en un minuto de silencio por las últimas víctimas de violencia de género en España.

En cuando a la denuncia inactiva, comentó que la misma fue retirada por la propia mujer mientras que en la actualidad se está a la espera del resultado de la autopsia del varón.

"Todo indica, y el Ministerio y la delegada del Gobierno para la Violencia de Género así lo han visto, que es un caso clarísimo de violencia de género porque parece que no hay terceros intervinientes", indicó para señalar que hay que esperar a que la autoridad judicial tome sus decisiones finales.

LA PAREJA FUE HALLADA SIN VIDA EL 6 DE ENERO

Los hechos tuvieron lugar en la jornada de este martes, 6 de enero, cuando la Policía Nacional informó del hallazgo de dos personas sin vida en el interior de un domicilio de la capital grancanaria y el inicio de una investigación para esclarecer las circunstancias de las muertes.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha señalado que la mujer compareció en junio del año 2024 ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 y manifestó que no quería presentar denuncia contra su marido porque no tenía miedo de él.

Además, añadió que la misma aseguró entonces que no había sido agredida y que no quería una orden de alejamiento ni que la reconociera el forense. Mientras, el varón se acogió a su derecho a no declarar.