Una mujer, en estado crítico tras ser rescatada del mar en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 68 años se encuentra ingresada en estado crítico tras ser rescatada del mar con signos de ahogamiento y en parada cardiorrespiratoria en una playa de Las Palmas de Gran Canaria.

Los hechos han sucedido poco antes de las 12.00 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre el rescate de una mujer del mar en la playa de Las Alcaravaneras.

La mujer fue atendida en un primer momento por los servicio de salvamento de Cruz Roja hasta que llegó al lugar personal sanitario del SUC que continuó las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar del personal de Cruz Roja hasta revertir la situación.

Tras su estabilización, se trasladó a la paciente en ambulancia medicalizada para su ingreso en estado crítico en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En la zona también intervinieron agentes de la Policía Nacional y a la Policía Local que colaboraron en el dispositivo de emergencia.