Una mujer en estado moderado al sufrir un ahogamiento en la playa de Los Pocillos, en Tías (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 16 (EUROPA PRESS)

Una mujer, de 70 años, se encuentra en estado moderado tras sufrir un ahogamiento en una playa de Tías, en la isla de Lanzarote, este jueves, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El incidente se ha producido a las 17.12 horas, en la playa de Los Pocillos de Tías, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tras ser alertados de que una mujer había sido rescatada del agua con signos de ahogamiento en dicha playa.

Una vez en el lugar, el personal del SUC comprobó que la afectada presentaba signos de ahogamiento de carácter moderado y tras estabilizarla la trasladaron en una ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local que colaboraron con los recursos de emergencias e instruyeron las diligencias correspondientes.