Una mujer herida de carácter moderado al colisionar su turismo contra un muro en Granadilla de Abona (Tenerife)

112 Canarias - 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 30 años, ha resultado herida de carácter moderado al colisionar su turismo contra un muro en la calle Toledo de Granadilla de Abona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente ha ocurrido a las 00.39 horas de este sábado y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que atendió a la afectada, quien en el momento inicial de la asistencia presentaba policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital del Sur.

En el lugar del accidente también se personaron efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras que colaboraron con los recursos de emergencia y se encargaron de la limpieza de la vía, mientras que agentes de la Guardia Civil instruyeron las correspondientes diligencias.