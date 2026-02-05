Una mujer herida moderada al sufrir una caída en la Caldera Blanca, en Tinajo (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 5 (EUROPA PRESS)

Una mujer, de 60 años, ha resultado herida de carácter moderada al sufrir una caída en la Caldera Blanca, en el municipio de Tinajo (Lanzarote), de donde tuvo que ser rescatada por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a primera hora de la tarde de este miércoles y hasta la zona se trasladó el helicóptero del GES, ya que la caída se había producido en una zona de difícil acceso y el rescate era "inviable" por vía terrestre ante la orografía y la lesión que sufría la afectada.

De esta forma, rescatadores del helicóptero del GES evacuaron a la herida hasta la helisuperficie del parque de bomberos del Consorcio de Lanzarote, en Arrecife, donde personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) recibió a la herida, comprobando que presentaba un traumatismo de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.