Una mujer herida moderada al sufrir una caída en la playa de La Cocina, en La Graciosa

Archivo - Helicóptero medicalizado del SUC - SERVICIO DE URGENCIAS CANARIO - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 57 años, ha resultado herida moderada tras sufrir una caída en las inmediaciones de la playa de La Cocina, en la isla de La Graciosa, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a primera hora de la tarde de este domingo y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que asistió a la afectada, que había sido inmovilizada por los bomberos de Lanzarote tras prestarle una primera atención.

Posteriormente fue trasladada hasta la helisuperficie de la isla donde un médico del consultorio local la valoró y continuó con su asistencia, ya que presentaba un traumatismo en cadera de carácter moderado.

Por ello, el helicóptero del GES tomó tierra en la zona y evacuó a la afectada hasta la helisuperficie de Arrecife, donde esperaba una ambulancia del SUC que la trasladó al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En la resolución de los hechos también participaron agentes de la Policía Local que aseguraron las maniobras de toma de tierra y despegue del helicóptero en Arrecife.