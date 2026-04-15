Una mujer mayor herida moderada al sufrir una caída en el Parque Nacional del Teide, en Tenerife

Centro operativo del 112 Canarias - 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una senderista, de 72 años, ha resultado herida de carácter moderado tras sufrir una caída el Parque Nacional del Teide, en la zona de Roques de García, en el municipio de La Orotava (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este martes en el sendero 3 del citado parque, hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la afectada presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones.

Seguidamente efectivos del ERIE de Rescate en Montaña de Cruz Roja, activados por el Consorcio de Bomberos de Tenerife, evacuaron a la herida en camilla percha hasta la zona donde se encontraba la ambulancia del SUC, en la que fue trasladada al Hospital Bellevue.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que colaboraron en el dispositivo de emergencias desplegado en la zona.