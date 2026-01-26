Una mujer mayor herida moderada al sufrir una caída en un sendero de Lajares, en La Oliva (Fuerteventura)

Archivo - Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 26 (EUROPA PRESS)

Una mujer, de 70 años y extranjera, ha resultado herida de carácter moderado al sufrir una caída en el Volcán de Calderón Hondo, en Lajares, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este domingo y hasta la zona se trasladaron bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de La Oliva que rescataron a la mujer y la llevaron hasta donde se encontraba el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Seguidamente el personal del SUC comprobó que la mujer presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC hasta el Hospital General de Fuerteventura.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.