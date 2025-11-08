Una mujer y un niño resultan heridos tras una colisión múltiple en La Laguna (Tenerife)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 41 años y un niño de 11 resultaron heridos sobre las 12.30 horas de este sábado tras una colisión múltiple que tuvo lugar en la Calle Rector Gumersindo Trujillo del municipio de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió y estabilizó a los afectados, entre ellos una mujer que presentó un traumatismo en miembro superior de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Además, un menor de 11 años sufrió una herida en miembro inferior de carácter leve y fue también evacuado en una ambulancia medicalizada al mismo centros hospitalario.

Por su parte, agentes de la Policía Local se hicieron cargo de regular el tráfico en la zona y de realizar el atestado correspondiente.