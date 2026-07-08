Municipios turísticos avalan la nueva ley canaria porque permite aumentar la financiación y mejorar los servicios

Representantes de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias celebran la aprobación de la ley en el Parlamento - AMTC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) ha expresado su satisfacción por la aprobación este miércoles, en el Pleno del Parlamento de Canarias, de la Ley de Municipios Turísticos de Canarias.

La norma, impulsada, entre otros, por los catorce ayuntamientos de la asociación, reconoce la realidad de los destinos turísticos y dota por primera vez al archipiélago de un marco jurídico específico para atender sus necesidades.

La nueva norma, tramitada como Proposición de Ley de los Ayuntamientos de Municipios Turísticos de Canarias, establece un régimen jurídico propio para aquellos que soportan una elevada presión derivada de la población turística flotante.

Su objetivo es ofrecer herramientas adecuadas para mejorar la gestión pública, reforzar la calidad de los servicios, favorecer la convivencia y avanzar hacia un modelo turístico sostenible.

El presidente de la AMTC y alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, señaló en una nota que se trata de un "día histórico" porque esta ley "es el resultado del diálogo y de un amplio consenso entre los grupos parlamentarios, los ayuntamientos y la Asociación de Municipios Turísticos".

En su opinión, "nos dota de una herramienta legal para definir las obligaciones y los derechos de los municipios turísticos, mejorar los servicios que prestamos y avanzar en una financiación acorde con la realidad de una población que convive con visitantes y trabajadores".

Por su parte, el vocal de la AMTC y alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, expresó que los municipios turísticos de Canarias por primera vez cuentan con una ley que los reconoce como lo que son y que permitirá "adaptar la organización y los servicios" de los ayuntamientos a la población real que atienden, "más allá de la población empadronada".

"Esta norma abre una nueva etapa para los municipios turísticos, que tendrán presencia con voz y voto en los espacios donde se toman decisiones que afectan a nuestro territorio. Desde la Asociación de Municipios Turísticos seguiremos trabajando en el reglamento de desarrollo para que responda a las necesidades reales de nuestros ayuntamientos y de la ciudadanía", añadió.

Para la AMTC, uno de los principales avances de la ley es la definición de dos categorías específicas: Municipio Turístico de Excelencia de Canarias y Municipio Turístico de Singularidad de Canarias.

Esta clasificación sustituye una concepción genérica de municipio turístico por un sistema más preciso, adaptado a las distintas realidades y capacidades de los destinos canarios.

La declaración se apoyará en criterios objetivos y cuantificables pues en el caso de los Municipios Turísticos de Excelencia, se exigirá el cumplimiento de dos de tres requisitos vinculados al peso de la población turística anual, la capacidad alojativa o la oferta de establecimientos de alta categoría, además de que la actividad turística represente más del 15% de la economía municipal.

Para los Municipios Turísticos de Singularidad, será necesario contar con al menos dos recursos de interés turístico singular y acreditar que el turismo supera el 5% de la actividad económica local.

REGULACIÓN ESPECIAL PARA LAS 'ISLAS VERDES'

El texto incorpora una regulación adaptada a las singularidades de El Hierro, La Gomera y La Palma, así como de los municipios de reto demográfico.

En estos casos, se flexibilizan los umbrales exigidos para acceder a ambas categorías, atendiendo a su menor dimensión demográfica y alojativa, así como a la relevancia que determinados recursos turísticos pueden tener en sus economías y territorios.

La ley también permite a los municipios turísticos reforzar su organización administrativa para responder con mayor eficacia a las demandas asociadas a la actividad turística.

Otro de los elementos especialmente valorados por la AMTC es la definición de un catálogo de servicios vinculados a la condición de municipio turístico.

Junto a los servicios mínimos establecidos con carácter general, la norma prevé obligaciones en materia de vigilancia ambiental, control de ruidos, refuerzo de la limpieza, habilitación de refugios climáticos, socorrismo en playas e información turística.

Asimismo, incorpora la obligación de elaborar e implementar un instrumento de planificación turística municipal.