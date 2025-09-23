Los municipios turísticos de Canarias apelan al turista responsable con el proyecto 'Soy Canary Green'

Los municipios turísticos de Canarias impulsan un proyecto para conectar prácticas sostenibles reales con turistas conscientes - CEDIDO POR AMTC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) ha reforzado su compromiso con la sostenibilidad y la transformación del modelo turístico apelando al turista responsable y conectado con el territorio con el proyecto 'Soy Canary Green, viaja consciente vive Canarias'.

En un comunicado, la entidad ha señalado que el objetivo es impulsar la oferta de experiencias y servicios de los catorce municipios de la AMTC hacia la sostenibilidad en el sector, ofreciendo herramientas, networking y formación gratuita para convertir a las empresas en referentes del cambio verde.

De esta manera, en su primera fase, el proyecto, pionero en materia de responsabilidad social y participación local, e impulsado en colaboración con Telefónica, busca capacitar a empresas y técnicos en turismo responsable en Canarias a través de acciones formativas gratuitas que se desarrollarán a partir de octubre. El plazo de inscripción, a través de formulario, está abierto.

Entre otras se incluyen microformaciones, talleres online y presenciales, y 'cafés con expertos', cubriendo temas como la creación de ofertas turísticas sostenibles, la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y la gestión responsable del agua. Además, contará con un distintivo de sostenibilidad de tres niveles para reconocer el compromiso de las empresas.

Con el propósito de incentivar la participación e implicación de la población de los municipios de la AMTC, Soy Canary Green se apoyará en una selección de embajadores locales, emprendedores y profesionales de distintos sectores, para acercar, a través de sus testimonios, modelos de desarrollo y prácticas transformadoras que potencian un consumo consciente y responsable.

Entre los embajadores figura Juan José Suárez, barbero con reconocimiento nacional e internacional que ha convertido su negocio, en Mogán, en un ejemplo de emprendimiento consciente y vinculado a la identidad local. También están Borja Suaza, gerente de Mynd Hotels y Embajador de la Comisión Europea para el Cambio Climático, entre otros.

La alcaldesa de Mogán y vicepresidenta de la AMTC, Onalia Bueno, explicó que "con el proyecto Soy Canary Green queremos dar visibilidad a quienes ya están marcando un camino y demostrar que esta filosofía de vida es posible y necesaria en nuestros destinos".

"El turismo sostenible no es un reto abstracto, es una responsabilidad diaria que debemos asumir desde cada municipio y con cada decisión", matizó.

Por su parte, el presidente de la AMTC y alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, destacó que "esta iniciativa, pionera en Canarias y a nivel nacional, nos ayuda a conectar con la ciudadanía y con el sector para avanzar hacia un modelo que cuide lo que somos y lo que nos distingue como destinos. Apostar por la sostenibilidad a través del tejido empresarial local es apostar por el futuro de Canarias".