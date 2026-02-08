La murga 'Los Legañosos' se hacen con la final del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Murga Los Legañosos, se hacen con el primer premio de interpretación del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La murga 'Los Legañosos' consiguió el primer premio de interpretación del Concurso de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que vuelve por segundo año al Carrizal, ya que la agrupación ha revalidado su posición tras ganar en 2025 y en 2016.

Además su canción 'Einstein, sí que sí, es el mejor físico del Carnaval', fue reconocida con el 'Premio Tomás Pérez a la Mejor Letra' que conceden 'Los Nietos de Kika' a compañeros a los que valoran calidad lírica, crítica e ironía, según ha informado el ayuntamiento capitalino en nota de prensa.

Asimismo, la admiración de otros grupos llegó a la formación a través del premio que entregan Los Trapasones, 'Carmelo "el Pariente", un galardón que celebra toda una trayectoria.

Tras 'Los Legañosos', se hicieron con la segunda mejor interpretación 'Los Nietos de SaryManchez' y la tercera 'Los Chacho Tú'.

Respecto a las fantasías defendidas, los jueces de vestuario reconocieron a 'Los Serenquenquenes' por su alegoría '45 años a su servicio, sin propina y con todo incluido' como Primer Premio de Vestuario, mientras que las murgas 'Lady's Chancletas' y 'Los Nietos de SaryManchez' se llevaron el segundo y tercer premio, respectivamente.