La murga Los Majaderos abre este sábado la final del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que cerrarán Los Trapasones

Murgas finalistas que actuarán en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Carnaval de 'Las Vegas' de Las Palmas de Gran Canaria acogerá este sábado, 7 de febrero, la final de las murgas, en la que actuarán ocho agrupaciones, abriendo el certamen Los Majaderos, mientras que Los Trapasones serán los encargados de cerrarlas.

Así lo ha querido el sorteo realizado tras conocerse el fallo del jurado al concluir la cuarta fase del concurso, en el que también quedaron finalistas las murgas Las Despitadas, Los Nietos de SaryManchez, Traviesas, Los Chacho Tú, Los Serenquenquenes y Los Legañosos, según ha informado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en nota de prensa.

La final comenzará a las 21.00 horas de este sábado con la actuación, fuera de concurso, de la afilarmónica Los Nietos de Kika, y con Daniel Calero como presentador. Además todo será retransmitido en directo por Televisión Canaria y contará con el patrocinio de Lidl.