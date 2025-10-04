El Museo Canario organiza una propuesta familiar para contar la historia de las momias que preserva en sus instalaciones

El Museo Canario organiza una propuesta familiar para contar la historiade las momias que preserva en sus instalaciones - CEDIDO POR EL MUSEO CANARIO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Canario celebrará el 12 de octubre una de sus 'Visitas en Familia' bajo el título '¿Quién es quién? Las momias de El Museo Canario te cuentan su historia' y que está destinada a un público con niños de 7 a 12 años.

Así lo ha informado la sociedad científica en una nota de prensa en la que agrega que la propuesta, ya conocida por el público más joven pero actualizada con nuevos contenidos, consiste en un recorrido dinamizado por las salas expositivas con el objetivo de que las familias se acerquen el pasado aborigen de Gran Canaria a través de sus protagonistas.

De esta manera, los participantes podrán conocer a algunos de aquellos hombres, mujeres y niños que habitaron la isla en el pasado, descubrir parte de su biografía y compartir su historia.

Finalmente, El Museo Canario ha apuntado que las plazas son limitadas y es necesario inscribirse previamente en su página web.