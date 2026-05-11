El MV Hondius zarpa en hora del puerto de Tenerife en dirección a Países Bajos, donde será desinfectado de hantavirus

GRANADILLA DE ABONA (TENERIFE), 11 May. (EUROPA PRESS) -

El crucero MV Hondius ha zarpado del puerto de Tenerife en dirección a Países Bajos, donde será desinfectado, cumpliendo la hora prevista desde la jornada de ayer domingo.

El barco comenzó la operativa de desamarrado a las 19 horas (hora canaria), tal y como estaba programado, y a las 19.10 horas ya había salido del recinto portuario del sur de Tenerife.

El crucero tardará unos 5 días en llegar al puerto de Róterdam, salvo cambios de última hora, donde las autoridades se harán cargo de un fallecido que se encuentra a bordo y la embarcación será desinfectada y limpiada.