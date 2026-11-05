La NASA se fija en la erupción de La Palma como uno de los retos científicos de la próxima década

Archivo - Vistas del volcán Tajogaite, desde La Laguna, a 14 de septiembre de 2022, en los Llanos de Aridane, La Palma, Canarias (España). Después de 85 días de actividad, el pasado 25 de diciembre de 2021, se dio por finalizada la erupción del volcán de - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un informe de la NASA se apoya en la erupción volcánica de La Palma en 2021 para abordar los retos científicos de la próxima década.

Según el documento, la erupción puso de manifiesto cómo un único evento volcánico puede desencadenar consecuencias a múltiples niveles, desde la destrucción de viviendas e infraestructuras hasta las alteraciones del transporte aéreo, la agricultura y la actividad económica.

El caso de La Palma ejemplifica también la importancia de contar con sistemas avanzados de observación y monitorización capaces de mejorar la anticipación y la gestión de futuras crisis volcánicas, recoge una nota del CSIC.

"La erupción de La Palma de 2021 demostró cuánto hemos avanzado en la vigilancia volcánica, pero también cuánto nos queda por comprender", señala Társilo Girona, investigador Ramón y Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Geociencias Barcelona, que ha participado en la elaboración del informe.

Entre las principales lecciones, apunta a que no es suficiente con identificar las señales de actividad y subraya la necesidad de comprender los procesos físicos que las generan y cómo se relacionan entre sí.

En este sentido, señala que resulta "fundamental" estudiar los sistemas volcánicos de manera integral, desde sus primeras señales de actividad hasta sus consecuencias a largo plazo.

'CORE 2.0: Retos y oportunidades para la investigación en Superficie e Interior de la Tierra' (ESI, por sus siglas en inglés) es el título de este trabajo colaborativo que refleja las inquietudes, los desafíos y las prioridades de la comunidad científica.

En su elaboración ha habido una amplia participación del mundo académico a través de conferencias, consultas, reuniones y contribuciones específicas solicitadas a especialistas de distintas disciplinas.

LOS GRANDES DESAFÍOS PARA LAS GEOCIENCIAS

El documento identifica las grandes áreas prioritarias para la investigación, así como los principales retos para los próximos años en el ámbito de las geociencias.

Para Girona, uno de sus mensajes fundamentales es la necesidad de combinar las observaciones satelitales con las mediciones sobre el terreno, los modelos físicos y las nuevas herramientas de análisis, como la inteligencia artificial.

De acuerdo con el informe de la NASA, avanzar en estos ámbitos permitirá mejorar la evaluación y mitigación de riesgos naturales como terremotos, erupciones o deslizamientos del terreno. También contribuye a gestionar de forma más sostenible recursos esenciales como el agua subterránea o determinadas materias primas.

"Para afrontar estos desafíos, resulta fundamental contar con políticas científicas que aseguren una financiación sostenida, promuevan el acceso libre y gratuito a los datos y herramientas científicas, y faciliten la transferencia del conocimiento a la sociedad de forma abierta y accesible", añade el investigador.

Aunque el documento pone el foco en Estados Unidos, sus conclusiones y recomendaciones son extensibles al contexto científico español.

El investigador, que ha trabajado durante una década en Estados Unidos, considera clave aprovechar los avances internacionales y contribuir a ellos a través de proyectos que respondan a las particularidades geológicas y necesidades sociales de cada entorno.