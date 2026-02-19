NC-BC se abre al frente de izquierdas de Rufián y cree que podría sumar dos escaños en Canarias en las Generales

El secretario de Organización de NC-BC. Ayoze Corujo - NC-BC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) apuesta por la unidad de acción en un frente de izquierdas para "frenar a la ultraderecha" y fortalecer la representación canaria en el Congreso de los Diputados y en el Senado en las próximas Elecciones Generales.

El secretario de Organización, Ayoze Corujo, afirmó que el primer encuentro de fuerzas progresistas de todo el Estado, impulsado por el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, y el diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, abre una estrategia común para "maximizar" el voto en las dos circunscripciones de Canarias, Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife.

Corujo valoró esta reunión celebrada en Madrid, a la que NC-BC asistió en calidad de invitado, con el objetivo de explorar la creación de un frente común de izquierdas de cara a los comicios generales.

El dirigente del nacionalismo progresista subrayó que "todo espacio para compartir" diagnóstico, estrategias y tácticas es "bienvenido" y la presencia de NC-BC en Madrid se justifica al defender que "cualquier espacio para reflexionar y compartir estrategias, suma, es positivo y necesario" en el momento político que atraviesa España.

El secretario de Organización destacó dos ideas fundamentales del encuentro con especial relevancia para Canarias, la primera, la necesidad de ser conscientes de que un ejecutivo de la derecha "no sería un gobierno conservador" como el que se ha conocido hasta la actualidad.

"No estaríamos ante el bipartidismo, la alternancia" entre el PSOE y el PP, conocido hasta el momento, detalló, "hablamos del riesgo real de un gobierno con componentes neofascistas, que se miraría en el espejo del peor Donald Trump de Estados Unidos, Javier Milei en Argentina o Nayib Bukele de El Salvador".

Insistió en que el principal objetivo compartido por las fuerzas progresistas debe ser "ganarle al fascismo y a la ultraderecha e impedir" que el Estado sea gobernado por un bloque "reaccionario que pondría en riesgo derechos, libertades y el modelo territorial".

La segunda gran reflexión de la reunión, para NC-BC, fue la apuesta por la unidad de acción política y electoral, con el fin de maximizar votos y escaños, circunscripción electoral a circunscripción electoral en las elecciones generales.

Desde la perspectiva del archipiélago, para el nacionalismo de izquierdas canario existen condiciones para articular esa unidad, recoge una nota de la formación canarista.

En Las Palmas, donde se reparten ocho escaños, Corujo recordó que, en 2023, Nueva Canarias y Sumar alcanzaron más de 95.000 votos, una base que permitiría aspirar a obtener representación si se logra la máxima confluencia de las fuerzas de izquierda.

En Santa Cruz de Tenerife, donde se eligen siete diputados, también se abre la posibilidad de obtener un escaño de obediencia canaria si se consolidan los acuerdos.

"Podemos estar hablando de hasta dos representantes de la izquierda canaria" en el Congreso de los Diputados, apuntó el secretario de Organización de Nueva Canarias.

ILUSIONAR AL ELECTORADO PROGRESISTA

Durante el encuentro, Corujo aseguró que se coincidió en la necesidad de volver a ilusionar al electorado progresista, reactivar a votantes "desmovilizados" y situar el debate político en torno a propuestas concretas que transformen la vida de la gente.

"Agitar el avispero significa recuperar la iniciativa política, pero siempre con una máxima, la izquierda cuando gobierna, tiene que transformar la vida" de las canarias y los canarios y de los ciudadanos resto del Estado, señaló el dirigente de NC-BC.

Por ello, abogó por la elaboración de un programa de mínimos, con siete u ocho puntos "en común, amplios y realizables, que puedan defenderse con firmeza" en las Cortes Generales.

Desde Nueva Canarias, añadió, se pondrá "siempre por delante" la defensa de la identidad y singularidad del pueblo canario, así como el autogobierno.

"Nuestro autogobierno son los servicios públicos, la sanidad, los derechos sociales y nuestra capacidad para decidir", detalló el secretario de Organización.

"Sabemos que un posible gobierno de la derecha y la ultraderecha intentaría volver a centralizar competencias y diluir las identidades plurinacionales. Frente a eso, más que nunca, debemos defender Canarias", reafirmó Ayoze Corujo.

En esta primera reunión participaron, además de NC-BC, representantes de Compromís, Chunta Aragonesista, Más Madrid, Catalunya en Común, Izquierda Unida, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, entre otras fuerzas territoriales progresistas del Estado.