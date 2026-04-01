Una niña de 10 años herida moderada al ser atropellada por un coche en Puerto de la Cruz (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una niña de 10 años ha resultado herida de carácter moderado al sufrir un atropello por un coche en Puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este martes, en la Avenida Loro Parque del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la menor presentaba, en el momento inicial de la asistencia, un traumatismo de carácter moderado, por lo que fue trasladada por una ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que regularon el tráfico y realizaron el atestado correspondiente.