La noche del sábado del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife termina con 123 asistidos, la mitad por exceso de alcohol

Ambulancias durante el dispositivo de seguridad y emergencias del Carnaval santacrucero - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad y emergencias del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife asistió durante la noche de este sábado a 123 personas, de las que el 55% habían sufrido las consecuencias del consumo excesivo de alcohol, según ha informado el Ayuntamiento.

De esta cifra 105 eran adultos y 18 menores de edad; además, 66 son varones y 57 mujeres, siendo necesario que los recursos sanitarios derivaran a 13 personas a centros hospitalarios para la realización de pruebas diagnósticas o por precisar una atención más especializada.

La sintomatología más frecuente fueron las intoxicaciones etílicas; a continuación, los traumatismos, que ascendieron a 27 casos; por agresiones se asistió a cinco personas más; dentro del apartado de enfermedad común se categorizaron a 21 afectados.

Por su parte, la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife intervino en varias reyertas, tramitando tres actas por estos hechos; también se tramitaron otras 23 actas por cuestiones relativas a sustancias estupefacientes; dos por infracciones a las ordenanzas municipales; y un acta más por portar un arma blanca.

De igual modo, todos los recursos policiales, incluida la Policía Nacional, realizaron numerosas acciones de apoyo a los recursos sanitarios para evacuar a personas que precisaban ayuda.

En el dispositivo preventivo y sanitario también hay un recurso para los más jóvenes gestionado por Cruz Roja Española, que trabaja en coordinación con la unidad de la Policía Local adscrita a la Fiscalía del Menor. Este grupo policial intervino con 16 menores, 12 de ellos varones, aunque finalmente ascendió el número de menores de edad a 18; dentro de este grupo de edad 14 precisaron ayuda por intoxicación etílica;

Asimismo, en el Puesto de Atención Avanzada (PAA) ubicado en la plaza de España, que gestiona la agrupación de voluntariado de Protección Civil santacrucera, se atendió a 58 personas. Otra jornada más se contó con el apoyo de personal de la agrupación de Protección Civil de Güímar.

En el Punto Violeta ubicado junto a la plaza de España se atendió a dos personas que precisaron asesoramiento, pero no se registraron agresiones sexuales, violencia de género ni machista.

Mientras, en el otro recurso de este tipo, ubicado en las instalaciones del Hospital del Carnaval sí se intervino con una mujer víctima de violencia machista. Además, se realizaron un total de 20 acciones de sensibilización con personal técnico y voluntario de los diferentes recursos presentes en el dispositivo.

El personal del Punto Arcoíris, especializado en asesorar sobre posibles situaciones de LGBTIAfobia, atendió 28 casos de asesoramiento en materia sexual y ocho acciones informativas sobre el propio funcionamiento de este recurso.