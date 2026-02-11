La nueva Planta de Secado Solar de Tenerife reducirá más de 7.300 toneladas de residuos procedentes de aguas residuales

Planta de Secado Solar del Complejo Ambiental de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha destinado cinco millones de euros para la ejecución de la Planta de Secado Solar, incluida en el plan de modernización del Complejo Ambiental de Tenerife, en Arico, que permitirá reducir más de 7.300 toneladas de residuos procedentes de aguas residuales.

Esta nueva infraestructura responde a una de las prioridades que se ha marcado el área de Residuos para la valorización de los residuos dentro de las instalaciones insulares, hasta tal punto que las obras y su puesta en funcionamiento se ha podido materializar tres meses antes de la fecha establecida para su entrega, lo que demuestra el compromiso de la institución con la sostenibilidad y la gestión eficiente de residuos.

La planta tiene como objetivo principal el tratamiento y la reducción de humedad de los lodos derivados del tratamiento biológico de aguas residuales.

Gracias a este proceso, se consigue elevar el contenido de materia seca de los lodos desde un 15% inicial hasta un 58% final, lo que facilita su posterior gestión, valorización o eliminación según la normativa vigente, detalla el Cabildo en una nota.

Con una capacidad para procesar 10.000 toneladas anuales de lodo, la instalación permite obtener 2.609 toneladas de materia seca, logrando una reducción total de la masa de aproximadamente 7.391 toneladas cada año.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destaca que la culminación de las obras y la puesta en funcionamiento de la instalación era una de las "apuestas" del área para lograr avanzar en la gestión de los residuos.

"Con el inicio de la operativa del tratamiento de los lodos damos un paso importante en nuestro objetivo de que Tenerife sea una isla más sostenible. En este caso, la nueva planta de secados está enfocada para el tratamiento integral de los lodos en el que es fundamental la reducción de la humedad del residuo proveniente de las aguas residuales, siendo el objetivo final tener un material para una mejor gestión y una valorización adecuada", señala.

CASI 5.000 METROS CUADRADOS

La planta está compuesta de tres cámaras de secado independientes, que operan de forma automatizada e individualizada y que juntas constituyen una superficie total de 4.992 metros cuadrados.

Su estructura autoportante se compone de acero galvanizado en caliente, con pilares y cerchas metálicas y la cubierta y cerramientos laterales de vidrio de seguridad, todos ellos, de alta resistencia a la radiación ultravioleta y elevada transmisión térmica, lo que optimiza el aprovechamiento de la radiación solar.

Por otra parte, cada cámara de secado cuenta con un sistema de ventilación y aireación, que permite una distribución uniforme del aire sobre toda la superficie de secado, evitando zonas de estancamiento y asegurando una evaporación homogénea del material.

Además está acompañado de un volteador automático, diseñado para la mezcla y aireación periódica del lodo, desplazándose de forma autónoma sobre la superficie del fango.

Todo ello se monitoriza y se regula la temperatura, humedad, radiación solar y el funcionamiento de ventiladores, compuertas y volteadores.