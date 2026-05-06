El nuevo plan rector de La Caldera de Taburiente (La Palma) garantiza el paso de la 'Transvulcania'

Transvulcania - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE LA PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias continúa avanzando en la tramitación del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, un documento que incorporará por primera vez una regulación específica para el desarrollo de la 'Transvulcania' dentro del espacio protegido.

La prueba, que celebrará del 7 al 9 de mayo su decimosexta edición, forma parte desde hace años de la identidad deportiva, social y turística de La Palma, consolidándose además como un "referente internacional" del trail running vinculado al respeto por el entorno natural y la sostenibilidad, recoge una nota de la Consejería.

El consejero, Mariano Hernández Zapata, ha destacado que "la 'Transvulcania' representa una manera de entender el deporte profundamente ligada al paisaje y a la naturaleza de La Palma, y el nuevo PRUG permitirá compatibilizar su celebración con la máxima protección del Parque Nacional".

En este sentido, subrayó que "este documento aporta seguridad y estabilidad a una prueba emblemática para la isla, estableciendo criterios claros que garantizan tanto su continuidad como la conservación de uno de los espacios naturales más valiosos de Canarias".

El nuevo PRUG, actualmente en fase de información pública, contempla de manera excepcional el paso de la 'Transvulcania' por el sendero GR-131 dentro del Parque Nacional, incorporando una regulación específica orientada a minimizar cualquier afección ambiental.

Entre las medidas previstas se incluyen limitaciones de participación, controles de capacidad de acogida, restricciones de horarios y la prohibición de elementos que puedan alterar el entorno, como la presencia de espectadores, drones, megafonía o emisiones acústicas dentro del parque.

Asimismo, el documento establece condicionantes específicos para la organización de la prueba en aspectos relacionados con la gestión de residuos, el seguimiento ambiental y la protección de los valores naturales del espacio protegido.

La Consejería recuerda que el nuevo PRUG sustituirá al vigente desde 2005 y responde a la necesidad de adaptar la gestión del parque a los nuevos retos de conservación y a la evolución de las actividades que se desarrollan en su entorno.

El documento continúa actualmente en período de información pública y participación ciudadana, permitiendo que personas, entidades y administraciones puedan presentar aportaciones antes de su aprobación definitiva.