El número de trabajadores afectados por ERE en Canarias cae un 82,8% en abril, hasta los 301 empleados

Archivo - Trabajadores de Nestlé protestan contra el ERE presentado por la empresa - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) en Canarias disminuyó un 82,8% en abril frente al mismo mes de 2025, hasta los 301 empleados.

Según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press, esta caída supone una bajada en términos absolutos de 1.452 personas respecto al año anterior.

De los 301 afectados por ERE en las islas, 88 están en situación de despido colectivo (-52,4% en comparación con abril de 2025), 209 en suspensión de contrato (-86,6%) y cuatro en reducción de jornada (-66,7%).

En el ámbito nacional, el número de empleados afectados por un ERE alcanzó los 7.612 en abril, lo que supone un 23,1% menos que en igual mes de 2025. Del total de afectados, 3.227 trabajadores fueron objeto de un despido colectivo, un 22,9% menos que en abril del año pasado.

Por su parte, los trabajadores inmersos en un ERE de reducción de jornada disminuyeron un 22,8% en abril, hasta los 305, mientras que los afectados por un ERE de suspensión de contrato retrocedieron un 23,4%, hasta los 4.080 trabajadores.

Del total de trabajadores en ERE, el 17,8% (1.356) estaba afectado por un procedimiento originado por causa de fuerza mayor, un 27,2% más que en abril del año pasado, en tanto que el 82,2% (6.256) lo estaba por procedimientos de regulación derivados de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP), con un descenso interanual del 29,2%.

El Ministerio recuerda que cuando un procedimiento afecta a varios centros de trabajo ubicados en provincias distintas se computa en la estadística un procedimiento por cada provincia. Además, si una empresa comunica trabajadores afectados en distintos meses, se computa un procedimiento por cada mes.

LOS TRABAJADORES EN ERE SÓLO SUBEN EN CONSTRUCCIÓN

Según la estadística de Trabajo, los trabajadores afectados por ERE retrocedieron en abril en todos los sectores económicos menos en la construcción, donde prácticamente se duplicaron, hasta afectar a 554 empleados.

Por contra, los afectados disminuyeron en el sector servicios en un 35,9%, hasta los 3.839 trabajadores; bajaron un 21,3% en la agricultura, con 229 afectados, y retrocedieron un 10,6% en la industria, hasta los 2.990 trabajadores.

LOS DESPIDOS COLECTIVOS SE CUADRUPLICAN EN LA CONSTRUCCIÓN

Los afectados por despidos colectivos subieron en abril en todos los sectores salvo en los servicios, donde descendieron un 45,5%, hasta los 1.880 trabajadores.

Este retroceso compensó las subidas registradas en el resto de sectores, que estuvieron lideradas por la construcción, donde los afectados por despidos colectivos se multiplicaron por más de cuatro, hasta los 490 trabajadores.

Le siguieron el sector agrario, con un alza del 85% en el número de afectados, hasta los 148, y la industria, que elevó los trabajadores inmersos en despidos colectivos un 30,3%, hasta los 709 afectados.

Por su lado, los afectados por suspensión de contrato cayeron en todos los sectores, especialmente en la construcción (-89,8%) y la agricultura (-57,2%).

También bajaron en todos los sectores los trabajadores inmersos en un ERE de reducción de jornada, salvo en la construcción, que no experimentó variación. La mayor caída se la anotó la agricultura (-95,8%), seguido del sector servicios (-45,3%) y la industria (-10,8%).

CATALUÑA, LA COMUNIDAD CON MÁS TRABAJADORES EN ERE

Por comunidades autónomas, Cataluña fue la que más trabajadores afectados por ERE concentró en abril en valores absolutos, con 2.247. Le siguen Comunidad Valenciana (913 trabajadores), Andalucía (893 trabajadores) y Madrid (874).

Sin embargo, Asturias fue la comunidad donde más se incrementó el número de afectados en valores relativos, tras multiplicarse por casi cuatro, hasta los 110 trabajadores.

También destacan los aumentos interanuales Cantabria, que triplicó su número de afectados por ERE, hasta los 138 trabajadores, y Aragón y Extremadura, que más que lo duplicaron.

En el otro extremo, los mayores descensos correspondieron a Canarias (-82,8%), Navarra (-69,8%) y La Rioja (-66,7%).