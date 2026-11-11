Una nutrida manifestación en Las Palmas cierra la jornada, con foco en la vivienda y quejas a políticos y patronal

UGT marchó en segundo lugar, tras CCOO, en la manifestación en Las Palmas de Gran Canaria correspondiente a la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre de 2026. - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una nutrida manifestación en Las Palmas de Gran Canaria ha cerrado este miércoles la jornada de huelga general, con el foco de las protestas en la crisis de la vivienda y quejas sobre políticos y las patronales.

Más de 8.000 personas, según las primeras estimaciones presenciales, arrancaron pasadas las 18.00 horas de la tarde, con aproximadamente media hora de retraso sobre la hora prevista, en dirección hacia la Delegación del Gobierno.

La manifestación fue encabezada por el sindicato CCOO, al que seguían UGT, sindicatos de profesores, de guaguas y colectivos en defensa de la vivienda, entre otros. La comitiva tardó unos 30 minutos en salir progresivamente del Parque Santa Catalina y avanzar por León y Castillo.

Los manifestantes gritaban una mezcla de consignas contra la patronal, contra los "especuladores de la vivienda" y los fondos buitre, aunque las autoridades autonómicas también fueron objetivo de críticas.

Entre los símbolos, sobre todo banderas y los colores de los sindicatos participantes y también alguna enseña canaria con las siete estrellas verdes --clásico símbolo del independentismo canario-, aunque la más grande resultó ser una de Palestina, llevada por 10 personas.

A su vez, ninguna referencia al Gobierno central ni al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque sí quejas generales sobre la situación de la vivienda, los salarios y la necesaria aportación de soluciones.

SINDICATOS POR LA VIVIENDA

Antes de que diera comienzo la marcha, la secretaria insular de CCOO de Gran Canaria, Esther Ortega Romero, reconoció en declaraciones a los medios que el desarrollo de la huelga ha sido desigual por sectores: del "30 o 40% en Mercalaspalmas", generalizada en el transporte salvo los servicios mínimos que calificó de "abusivos", para acabar chocando con las patronales con los datos de seguimiento en el sector privado, quienes lo calificaron de marginal.

En todo caso, defendió que la principal queja es la vivienda y no estrictamente las condiciones laborales, motivo por el que dijo que el acto central del día era precisamente esta última movilización por a capital grancanaria y el resto de ciudades españolas.

HUELGA GENERAL "ATÍPICA"

Además, reconoció que esta era una huelga general "atípica", "en el sentido de que es precisamente viene impulsado por el sindicato de inquilinos" y "el movimiento por la vivienda", que ha incorporado a mucha gente joven al activismo. Se trata, argumentó, de "recuperar la conciencia de clase".