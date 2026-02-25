El Obispo de Tenerife ve un "hito" la confirmación del viaje del Papa a Canarias: "Será un momento de gracia"

Archivo - El nuevo Obispo de Tenerife, Eloy Santiago (c), durante su toma de posesión en la Catedral de San Cristóbal de La Laguna - Estefanía Briganty - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, ha afirmado este miércoles que la visita del Papa a España, ya confirmada por la Santa Sede entre el 6 y 12 de junio, será un "hito sin precedentes" para el archipiélago, pues habrá escala en Tenerife y Gran Canaria.

Ha dicho que entre los lugares previstos en la agenda del Papa se encuentra la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife.

"La posibilidad de recibir al Sucesor de Pedro en nuestras islas, un anhelo compartido por generaciones a lo largo de más de seis siglos de presencia eclesial en Canarias, se acerca ahora de manera real y palpable", detalla en una nota.

Para el obispo nivariense, "la visita del Santo Padre constituirá un hito sin precedentes para nuestra diócesis y para toda la comunidad canaria, será un momento de gracia, encuentro y renovación espiritual, que quedará inscrito en los anales de nuestra historia y del que todos estamos llamados a ser testigos directos".