Las obras del proyecto del tercer carril en la TF-5, entre Guamasa y Los Rodeos, podrán comenzar antes del verano

Archivo - Autopista del Norte (TF-5) a su paso por Guamasa - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras del proyecto del tercer carril entre Guamasa y el Aeropuerto de Los Rodeos, que prevén aliviar los problemas de tráfico en la Autopista Norte (TF-5), podrán comenzar antes del verano, tras la previsible adjudicación de trabajos durante el mes de abril.

Así lo ha detallado el consejero de Carreteras del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, en una rueda de prensa del presentación del proyecto, a la que también han asistido el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el vicepresidente Manuel Domínguez; la presidenta insular, Rosa Dávila; el vicepresidente insular, Lope Afonso, así como el primer teniente de alcalde , Badel Albelo.

El proyecto contará con una inversión total de 66,4 millones de euros y 35 meses de plazo de ejecución una vez comiencen las obras, que consistirán en la habilitación de un tercer carril en sentido descendente, entre el kilómetro 11 y 15 de la Autopista, y la actuación en tres enlaces --Guamasa, Aeropuerto Norte y San Lázaro--con las que se prevé aumentar hasta en un 50% la capacidad actual y dotar de fluidez a un tráfico que sufre de importantes retenciones.

La obra, que comenzó a diseñarse desde 2018, salió a licitación a finales del pasado año 2025, y "en breve" --con la previsión de que pueda ser "en abril"-- se tendrá la propuesta de adjudicación para mejorar la "fluidez, seguridad y funcionalidad" de una Autopista Norte, por la que pasan a diario unos 110.000 vehículos.