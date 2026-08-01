Obras Públicas cierra al tráfico este fin de semana la zona de Belén María, en Las Palmas de Gran Canaria

Mapa con los cortes de tráfico en zona de Belén María - CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO CANARIO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, ha informado de que este fin de semana se cerrará al tráfico el entorno de Belén María, en Las Palmas de Gran Canaria, con motivo del desarrollo de las obras de Soterramiento de esta zona.

En concreto, informado de que los días sábado 1 y domingo 2 de agosto, entre las 08.00 y las 18.00 horas, se cerrará de forma temporal la calzada de la GC-1, en la Avenida Marítima, en sentido sur, desde la glorieta de Belén María, para el desmontaje de las torres de alumbrado existentes en la mediana, según ha informado la Consejería de Obras Públicas en nota de prensa.

Esta actuación, señalan, "es imprescindible para garantizar" la seguridad durante el desarrollo de los trabajos. La zona de la calzada afectada será en el sentido sur de la GC-1, en la Avenida Marítima, en los 300 metros más próximos a la glorieta de Belén María, así como el acceso desde la autovía a la calle José Guerra Navarro, que comunica con el Centro de Salud del Puerto.

En este sentido, indica que como itinerario alternativo los vehículos que circulen desde el Puerto y El Sebadal podrán incorporarse a la Avenida Marítima a través de la calle Gran Canaria, mientras que el acceso de los vehículos de emergencia al Centro de Salud del Puerto se realizará por la calle Juan Rejón.

Por todo ello, se recomienda a los conductores programar sus desplazamientos teniendo en cuenta estas afecciones provisionales, así como permanecer atentos a la señalización habilitada durante la ejecución de las obras.