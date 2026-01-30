La oficina de 'reto demográfico' del Gobierno de Canarias recibe casi 400 solicitudes en ocho meses, el 80% resueltas

Reunión entre el Gobierno de Canarias, la Fecam y el Ayuntamiento de Fasnia sobre la oficina virtual de reto demográfico - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La oficina virtual de apoyo a los municipios de menos de 10.000 habitantes, los denominados de 'reto demográfico', ha recibido en los primeros ocho meses de funcionamiento un total de 393 solicitudes, de las que se ha resuelto un 80%.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, dio a conocer estos datos este viernes y anunció, además, la continuidad del servicio durante el año 2026.

Miranda mantuvo un encuentro con el alcalde de Fasnia, Luis Javier González, municipio que ha registrado el mayor número de solicitudes, con un total de 77.

En la reunión estuvieron también presentes la presidenta y la gerente de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), Mari Brito y Rosa Morales, respectivamente; el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, así como técnicos de Gesplan, la empresa pública encargada del desarrollo del proyecto.

Manuel Miranda recordó que la oficina virtual de Apoyo a Municipios Reto Demográfico (OVRD) se puso en marcha en mayo de 2026, "como una de las medidas surgidas del debate sobre el reto demográfico impulsado por este Gobierno".

Este servicio presta apoyo a los 47 municipios canarios considerados de reto demográfico, a través de una plataforma web y en siete ámbitos de trabajo diferenciados, recoge una nota del Gobierno.

Entre ellos se incluyen, entre otros, la contratación pública, las ordenanzas fiscales, la gestión de subvenciones, la tramitación de licencias o la redacción de pliegos.

Para ello, la oficina cuenta con un equipo multidisciplinar con perfiles en administración pública, medio ambiente, arquitectura y urbanismo, economía y derecho, entre otras áreas de especialización.

La plataforma cuenta actualmente con 189 personas dadas de alta, pertenecientes tanto a las administraciones públicas como a la propia empresa pública, y ha permitido resolver ya el 80% de las solicitudes recibidas.

Las peticiones proceden, entre otros, de municipios como Fasnia (77), Buenavista del Norte (40), Arico (33), Betancuria (27), Vega de San Mateo (28) o Firgas (14).

Por islas, Tenerife concentra el mayor número de solicitudes, con 277, seguida de Gran Canaria (54) y Fuerteventura (27).

La colaboración en la tramitación de licencias ha concentrado casi un tercio de las solicitudes recibidas, con un total de 161.

Además, 58 consultas se resolvieron de forma inmediata, al generarse automáticamente la plantilla correspondiente.

ORDENANZAS FISCALES

Los municipios han solicitado asimismo apoyo para la redacción de ordenanzas fiscales (41), el impulso de expedientes de contratación (33) o la tramitación de solicitudes de subvenciones (28), entre otros asuntos.

Manuel Miranda felicitó al Ayuntamiento de Fasnia por el uso de esta herramienta como palanca para el impulso del municipio y recordó que el servicio se reactivará en febrero, una vez formalizada esta misma semana su renovación.

"Hay que poner en valor", añadió, "el apoyo de la Fecam en esta y en otras líneas de ayuda a los municipios".

El consejero subrayó, además, que la Consejería ha destinado ya más de cinco millones de euros a ayudas al planeamiento en los dos últimos años y anunció que próximamente se pondrá en marcha una oficina de asesoramiento jurídico a los ayuntamientos, "dando respuesta a otra de las demandas planteadas por los municipios de Canarias".

La presidenta de la Fecam, Mari Brito, destacó la importancia y el valor de esta herramienta, que contribuye a mejorar la gestión municipal y tiene un impacto directo en el bienestar de la ciudadanía.

En esta línea, manifestó su deseo de seguir avanzando por este camino, que fortalece la cohesión social y territorial de Canarias.