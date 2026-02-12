Las Oficinas de Energía de Canarias registran 41.078 consultas en Las Palmas y 34.274 en Santa Cruz de Tenerife

Archivo - El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata - CABILDO DE LA PALMA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Oficinas de Energía de Canarias (OEC) han atendido 41.078 consultas desde diciembre de 2024 y durante todo el año 2025 en la provincia de Las Palmas y 34.273 en la de Santa Cruz de Tenerife, hasta un total del 75.351 en todo el archipiélago.

Según informa la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, se trata de un proyecto que ha consolidado como un servicio de referencia para la información y el acompañamiento en materia de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible.

Estas consultas están vinculadas, en su mayoría, a las ayudas relacionadas con el autoconsumo (energía fotovoltaica), seguido del programa Moves (coches eléctricos), así como de todos aquellos programas de la Estrategia Canaria de Energía Sostenible.

Al respecto, el consejero del área, Mariano H. Zapata, ha destacado que "este balance pone de manifiesto la intensa actividad desarrollada por este servicio público con el que hemos querido responder a la demanda de la ciudadanía que necesitaba un instrumento de acompañamiento y ayuda para poder acceder a las subvenciones relacionadas con las energías renovables, especialmente aquellas financiadas con fondos europeos Next Generation y que pueden representar oportunidades reales para las islas".

Mientras, la viceconsejera, Julieta Schallenberg, ha subrayado que "el reto ahora es culminar con éxito la fase de justificación de las ayudas concedidas".

También avanzó que las Oficinas de Energía de Canarias intensificarán su labor de apoyo técnico, incluyendo los puntos de información ciudadana para llegar especialmente a las islas no capitalinas y facilitar que ningún beneficiario se quede atrás".

En este sentido, para resolver sus dudas sobre los procesos de justificación o sobre otras cuestiones vinculadas a las energías renovables, la ciudadanía podrá ponerse en contacto con las Oficinas de Energía de Canarias en la Calle León y Castillo, 226, en el teléfono 922 533 533 o escribiendo a oficinasenergia@oficinasenergia.es

AUTOCONSUMO Y MOVES: PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN

Los programas que han concentrado un mayor volumen de consultas en el conjunto de Canarias han sido Moves III y Autoconsumo y Almacenamiento, que representan cerca del 80% del total, que atienden en su mayoría a ciudadanos de las islas, seguidos por los programas de la Estrategia Canaria de Energía Sostenible (10,6%), dirigidos en su mayor parte a empresas y profesionales que requieren un acompañamiento técnico más especializado.

Los expedientes de Moves y Autoconsumo ya están revisados en su totalidad, teniendo el Moves una concesión del 92% y Autoconsumo del 80%. Ahora, para que puedan ser abonadas las ayudas, es importante que los beneficiarios cumplimenten el proceso de justificación.

Además de la atención directa, las OEC han desarrollado una labor de asesoramiento a los ayuntamientos, recorriendo los 88 municipios del archipiélago y actuando como un enlace entre las administraciones locales y el Gobierno de Canarias para facilitar el acceso a ayudas vinculadas a la transición energética y contribuir a que puedan seguir avanzando aquellos expedientes abiertos en los ayuntamientos que están vinculados a los fondos Next.