La ONCE dedica el cupón del 15 de febrero a conmemorar el 50 aniversario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El cupón de la ONCE del domingo, 15 de febrero, estará dedicado al 50 aniversario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, de manera que 5,5 millones de boletos conmemorarán una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

Así se ha puesto de manifiesto durante la presentación del cupón que corrió a cargo del delegado de la ONCE en Canarias, José Antonio López; la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, Yurena García, y la alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias.

Precisamente la primera edil expuso que el cupón "permitirá llevar el nombre de Las Palmas de Gran Canaria y proyectar nuestra fiesta más emblemática, por toda España". "Viajará por todo el territorio nacional para seguir proyectando y dando a conocer quiénes somos y hacia dónde queremos seguir avanzando", recalcó.

Por su parte, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es una de las fiestas más antiguas y con carácter propio de la capital grancanaria, con más de cinco siglos de vida.

La primera referencia al Carnaval es de 1574, con el baile de máscaras y disfraces celebrado en la casa del canónigo Pedro León, con motivo del matrimonio de Matías Cairasco.

A mediados del siglo XIX, aparecen instituciones socioculturales que convocan fiestas que se complementan con las primeras cabalgatas de carrozas y carros alegóricos acompañados por las máscaras. Todo ello siempre en torno al casco histórico de la ciudad.

Ya en el siglo XX la aparición de instituciones como el Club Náutico o el Club Victoria amplían el Carnaval a la zona de los muelles de la ciudad y al barrio de La Isleta. No obstante, la represión estatal impidió el desarrollo de una cita que se enmascaró bajo la denominación de 'Fiestas de invierno', y que los vecinos mantuvieron viva de manera clandestina.

Con todo, el Carnaval moderno cobra su dimensión actual a partir de 1976 con la recuperación de la fiesta en la calle, ya que, meses después de la muerte de Franco, un vecino de la Isleta, Manolo García, logró la autorización del gobernador civil para que el carnaval volviera a las calles después de 40 años de prohibición.

