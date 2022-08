La ONCE dedicará el cupón del 22 de agosto a Femepa, la patronal del metal en Las Palmas

Cupón de la ONCE dedicado a Femepa

Cupón de la ONCE dedicado a Femepa - ONCE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ONCE dedicará l cupón del lunes, 22 de agosto, al 45 aniversario de la Federación Provincial de la Pyme del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (Femepa).

Así la imagen de Femepa aparecerá en cinco millones de cupones, según se ha indicado este jueves en un acto en el que ha estado el delegado territorial de la ONCE en Canarias, José Antonio López, y el vicepresidente 2º de Femepa, Víctor Sánchez, así como la directora regional de Inserta Empleo de Fundación ONCE, Emma Fernández; el vicepresidente 3º de Femepa, Jorge Velasco; y el secretario general de ATARE, Raúl Iglesias, según ha informado la ONCE en nota de prensa.

El cupón incluye la frase 'La fuerza de la unión', lema bajo el que Femepa tiene la promoción y la defensa del asociacionismo como uno de los ejes de su gestión.

La historia de Femepa comienza en 1977 por la "preocupación de un grupo de empresarios del sector del metal por la inestabilidad laboral", siendo su objetivo el de proteger el bienestar y la defensa de las condiciones de los empleados del ámbito sectorial a través de la negociación de convenios colectivos y el diálogo social con los sindicatos más representativos pertenecientes a las empresas del metal. La federación cuenta con 1.500 asociados.

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además de 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

